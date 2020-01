Thiem stuns Nadal to make Australian Open semis

Melbourne - Austria's Dominic Thiem stunned Rafael Nadal on Wednesday to send the world No 1 tumbling out of the Australian Open and set up a semi-final against Alexander Zverev.

The fifth seed, beaten by Nadal in the last two French Open finals, battled past the Spaniard 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6) to deny him a crack at a record-equalling 20th Grand Slam title.

Collated results on day 10 of the Australian Open Grand Slam at Melbourne Park on Wednesday (x denotes seeding):

Men



Quarter-finals

Alexander Zverev (GER x7) bt Stanislas Wawrinka (SUI x15) 1-6, 6-3, 6-4, 6-2

Dominic Thiem (AUT x5) bt Rafael Nadal (ESP x1) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6)

Women



Quarter-finals

Simona Halep (ROM x4) bt Anett Kontaveit (EST x28) 6-1, 6-1

Garbine Muguruza (ESP) bt Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x30) 7-5, 6-3