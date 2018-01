Anderson faces tricky British test in Round 1

Cape Town - South Africa's Kevin Anderson faces a tricky first round encounter at the 2018 Australian Open.

The draw was made on Thursday and the South African No 1, who is seeded 11th for the year's first Grand Slam, is scheduled to face promising Brit Kyle Edmund in the first round.

Edmund, the world No 49, gave Anderson a torrid time in their only previous encounter on the ATP World Tour.

Edmund led Anderson by two sets to one in their Round 3 encounter at last year's French Open, before the South African rallied to win the final two sets.

The final scoreline that day read 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 5-7, 6-1, 6-4.

Edmund, 23, is the only British player in the men's singles main draw following the withdrawal of Andy Murray due to a hip injury.

Other seeded players in Anderson and Edmund's quarter of the draw include Lucas Pouille (France, No 18), Philipp Kohlschreiber (Germany, No 27) and Jack Sock (USA, No 8).

Men's draw for the 2018 Australian Open

TOP HALF

Rafael Nadal (ESP x1) v Victor Estrelle Burgos (DOM)

Nicolas Jarry (CHI) v Leonardo Mayer (ARG)

John Millman (AUS) v Borna Coric (CRO)

Paolo Lorenzi (ITA) v Damir Dzumhur (BIH x28)

Diego Schwartzman (ARG x24) v Dusan Lajovic (SRB)

Qualifier v Qualifier

Alexandr Dolgopolov (UKR x14) v Andreas Haider-Maurer (AUT)

Matthew Ebden (AUS) v John Isner (USA x16)

Pablo Carreno Busta (ESP x10) v Jason Kubler (AUS)

Gilles Simon (FRA v Marius Copil (ROM)

Qualifier v Malek Jaziri (TUN)

Federico Delbonis (ARG) v Gilles Muller (LUX x23)

Pablo Cuevas (URU x31) v Mikhail Youzhny (RUS)

Dudi Sela (ISR) v Ryan Harrison (USA)

Qualifier v Joao Sousa (POR)

Lu Yen-hsun (TPE) v Marin Cilic (CRO x6)

Grigor Dimitrov (BUL x3) v Qualifier

Qualifier v Qualifier

Marcos Baghdatis (CYP) v Qualifier

David Ferrer (ESP) v Andrey Rublev (RUS x30)

Nick Kyrgios (AUS x17) v Rogerio Dutra Silva (BRA)

Viktor Troicki (SRB) v Alex Bolt (AUS)

Stefanos Tsitsipas (GRE) v Denis Shapovalov (CAN)

Qualifier v Jo-Wilfried Tsonga (FRA x15)

Kevin Anderson (RSA x11) v Kyle Edmund (GBR)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) v Denis Istomin (UZB)

Gerald Melzer (AUT) v Nikoloz Basilashvili (GEO)

Qualifier v Lucas Pouille (FRA x18)

Philipp Kohlschreiber (GER x27) v Yoshihito Nishioka (JPN)

Andreas Seppi (ITA) v Corentin Moutet (FRA)

Ivo Karlovic (CRO) v Laslo Djere (SRB)

Yuichi Sugita (JPN) v Jack Sock (USA x8)

BOTTOM HALF

Dominic Thiem (AUT x5) v Guido Pella (ARG)

Steve Johnson (USA) v Qualifier

Qualifier v Jiri Vesely (CZE)

Filip Krajonovic (SRB) v Adrian Mannarino (FRA x26)

Roberto Bautista Agut (ESP x20) v Fernando Verdasco (ESP)

Cedrik-Marcel Stebe (GER) v Maximilian Marterer (GER)

Jeremy Chardy (FRA) v Tennys Sandgren (USA)

Ricardas Berankis (LTU) v Stan Wawrinka (SUI x9)

Novak Djokovic (SRB x14) v Donald Young (USA)

Gael Monfils (FRA) v Qualifier

Tim Smyczek (USA) v Alexei Popyrin (AUS)

Jared Donaldson (USA) v Albert Ramos-Vinolas (ESP x21)

Mischa Zverev (GER x32) v Hyeon Chung (KOR)

Thanasi Kokkinakis (AUS) v Daniil Medvedev (RUS)

Mikhail Kukushkin (KAZ) v Peter Gojowczyk (GER)

Thomas Fabbiano (ITA) v Alexander Zverev (GER x4

David Goffin (BEL x7) v Qualifier

Julien Benneteau (FRA) v Taro Daniel (JPN)

Evgeny Donskoy (RUS) v Florian Mayer (GER)

Horacio Zeballos (ARG) v Fabio Fognini (ITA x25)

Tomas Berdych (CZE x19)v Alex de Minaur (AUS)

Guillermo Garcia-Lopez (ESP) v Benoit Paire (FRA)

Karen Khachanov (RUS) v Qualifier

Frances Tiafoe (USA) v Juan Martin Del Potro (ARG x12)

Sam Querrey (USA x13) v Feliciano Lopez (ESP)

Radu Albot (MDA) v Marton Fucsovics (HUN)

Nicolas Kicker (ARG) v Jordan Thompson (AUS)

Lukas Lacko (SVK) v Milos Raonic (CAN x22)

Richard Gasquet (FRA x29) v Blaz Kavcic (SLO)

Qualifier v Robin Haase (NED)

Kwon Soon-Woo (KOR) v Jan-Lennard Struff (GER)

Aljaz Bedene (SLO) v Roger Federer (SUI x2)