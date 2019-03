Stormers outmuscle Sharks in bruising Kings Park battle

Durban - The Stormers have defeated the Sharks in their South Africa Super Rugby derby at Kings Park.

As it happened: Sharks v Stormers

The Stormers won 16-11, after leading 13-3 at half-time.

In next weekend's action, the Sharks travel to Pretoria to tackle the Bulls (March 9 - 17:15), while the Sharks have a bye.

ALSO READ: Stormers in blue to avoid jersey confusion

Scorers:



Sharks



Try: Lukhanyo Am

Penalties: Robert du Preez (2)



Stormers



Try: Damian Willsem

Conversion: SP Marais

Penalties: Marais (3)

Teams:

Sharks

15 Aphelele Fassi, 14 Sbu Nkosi, 13 Lukhanyo Am, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Robert du Preez, 9 Louis Schreuder (captain), 8 Daniel du Preez, 7 Tyler Paul, 6 Jacques Vermeulen, 5 Ruan Botha, 4 Hyron Andrews, 3 Coenie Oosthuizen, 2 Akker van der Merwe, 1 Tendai Mtawarira

Substitutes: 16 Kerron van Vuuren, 17 Juan Schoeman, 18 Thomas du Toit, 19 Gideon Koegelenberg, 20 Phepsi Buthelezi, 21 Cameron Wright, 22 Jeremy Ward, 23 Rhyno Smith





Stormers

15 Damian Willemse, 14 Sergeal Petersen, 13 Dan du Plessis, 12 Damian de Allende, 11 SP Marais, 10 Jean-Luc du Plessis, 9 Herschel Jantjies, 8 Jaco Coetzee, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (captain), 5 JD Schickerling, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ali Vermaak

Substitutes: 16 Scarra Ntubeni, 17 Corne Fourie, 18 Wilco Louw, 19 Chris van Zyl, 20 Juarno Augustus, 21 Justin Phillips, 22 Ruhan Nel, 23 Dillyn Leyds