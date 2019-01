Bulls name fresh-looking side for Lions friendly

Cape Town - Sevens star Rosko Specman and new recruit Cornal Hendricks will both start for the Bulls in their Super Rugby pre-season friendly against the Lions in Pretoria on Saturday.

The Bulls have named a 25-man squad for the match, which will also see a number of other newcomers like scrumhalf Marco Jansen van Vuren and loose-forward Muller Uys included.

Manie Libbok starts at flyhalf, while Handre Pollard and the rest of the Springboks are not included.

The match starts at 15:00.

Teams:

Bulls

15 Earll Dowrie, 14 Cornal Hendricks, 13 Franco Naude, 12 JT Jackson, 11 Rosko Specman, 10 Manie Libbok, 9 Marco Jansen van Vuren, 8 Muller Uys, 7 Thembelani Bholi, 6 Ruan Steenkamp. 5 Eli Snyman, 4 Ruan Nortje, 3 Dayan van der Westhuizen, 2 Corniel Els, 1 Simphiwe Matanzima

Substitutes: 16 Johan Grobbelaar, 17 Matthys Basson, 18 Conrad van Vuuren, 19 Tim Agaba, 20 Nic de Jager, 21 Ivan van Zyl, 22 Tinus de Beer, 23 Jay-Cee Nel, 24 Jade Stighling, 25 Divan Rossouw.

Lions

15 Sylvian Mahuza (captain), 14 Madosh Tambwe, 13 Manuel Rass, 12 Tyrone Green, 11 Wandisile Simelane, 10 Gianni Lombard, 9 Morné van der Berg, 8 Darrien-Lane Landsberg, 7 Vincent Tshituka, 6 MJ Pelser, 5 Rhyno Herbst, 4 Ruan Vermaak, 3 Asenathi Ntlabakanye, 2 Jan-Henning Champher, 1 Nathan McBeth

Substitutes: 16 Pieter Jansen, 17 Danie Minnie, 18 Frans van Wyk, 19 PJ Steenkamp, 20 Roelof Smith, 21 James Venter, 22 Jo-Hanko de Villiers, 23 Dian Schoonees, 24 Bradley Thain, 25 Eddie Fouche, 26 Louritz van der Schyff, 27 Jan-Louis la Grange, 28 Stean Pienaar, 29 Jean-Luc Cilliers