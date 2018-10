Sharks beat Golden Lions, book Currie Cup final spot

Cape Town - The Sharks booked their spot in the final of the 2018 Currie Cup after beating the Golden Lions in Durban on Saturday.

As it happened: Sharks v Golden Lions

The home side won 33-24 after leading 18-3 at half-time.

The Sharks will either face Western Province at Newlands next Saturday, or host the Blue Bulls at the Shark Tank in seven days' time.

Scorers:

Sharks

Tries: Dan du Preez (2), Sbu Nkosi (2)

Conversions: Robert du Preez (2)

Penalties: Du Preez (3)

Golden Lions

Tries: Nick Groom, Courtnall Skosan (2)

Conversions: Elton Jantjies (3)

Penalty: Jantjies

Teams:

Sharks

15 Curwin Bosch, 14 Sbu Nkosi, 13 Jeremy Ward, 12 Marius Louw, 11 Lwazi Mvovo, 10 Robert du Preez, 9 Louis Schreuder (captain), 8 Daniel du Preez, 7 Tyler Paul, 6 Jacques Vermeulen, 5 Hyron Andrews, 4 Gideon Koegelenberg, 3 Thomas du Toit, 2 Akker van der Merwe, 1 Juan Schoeman

Substitutes: 16 Chiliboy Ralepelle, 17 Mzamo Majola, 18 Coenie Oosthuizen, 19 Luke Stringer, 20 Jean-Luc du Preez, 21 Cameron Wright, 22 Leolin Zas, 23 Aphelele Fassi

Golden Lions

15 Sylvian Mahuza, 14 Courtnall Skosan, 13 Lionel Mapoe, 12 Howard Mnisi, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Elton Janties, 9 Nic Groom, 8 Warren Whiteley, 7 Pikkie de Villiers, 6 James Venter, 5 Marvin Orie, 4 Rhyno Herbst, 3 Jacobie Adriaanse, 2 Pieter Jansen, 1 Sti Sithole



Substitutes: 16 Tiaan van der Merwe, 17 Danie Mienie, 18 Chergin Fillies, 19 Vincent Tshituka, 20 Hacjivah Dayimani, 21 Dillon Smit, 22 Shaun Reynolds, 23 Wandisile Simelani