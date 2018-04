Oosthuizen tops among South Africans at Masters

Cape Town - Louis Oosthuizen was the top performing South African at the past weekend’s Masters at Augusta National.



Oosthuizen shot a three-under par 69 in Sunday’s final round to finish 6-under par (282) - good enough for a share of 12th spot.



His compatriot Branden Grace, meanwhile, shot a commendable five-under par 67 on Sunday to finish 1-under par over the four rounds (287) and a share of 24th spot.



The three other South Africans who took part - Charl Schwartzel, Dylan Frittelli and Trevor Immelman - failed to make the cut after the first two rounds.



American Patrick Reed won the Masters, finishing on 15-under par (273) to claim his first major.

Final round scores on Sunday from the 82nd Masters at par-72 Augusta National Golf Club:

273 - Patrick Reed (USA) 69-66-67-71

274 - Rickie Fowler (USA) 70-72-65-67

275 - Jordan Spieth (USA) 66-74-71-64

277 - Jon Rahm (ESP) 75-68-65-69

279 - Cameron Smith (AUS) 71-72-70-66, Bubba Watson (USA) 73-69-68-69, Henrik Stenson (SWE) 69-70-70-70, Rory McIlroy (NIR) 69-71-65-74

280 - Marc Leishman (AUS) 70-67-73-70

281 - Tony Finau (USA) 68-74-73-66, Dustin Johnson (USA) 73-68-71-69

282 - Charley Hoffman 69-73-73-67, Justin Rose (ENG) 72-70-71-69, Louis Oosthuizen (RSA) 71-71-71-69

283 - Paul Casey (ENG) 74-75-69-65, Russell Henley (USA) 73-72-71-67

284 - Justin Thomas (USA) 74-67-70-73, Tommy Fleetwood (ENG) 72-72-66-74

285 - Hideki Matsuyama (JPN) 73-71-72-69

286 - Webb Simpson (USA) 76-73-70-67, Francesco Molinari (ITA) 72-74-70-70, Jimmy Walker (USA) 73-71-71-71, Jason Day (AUS) 75-71-69-71

287 - Branden Grace (RSA) 73-73-74-67, Adam Hadwin (CAN) 69-75-72-71, Kim Si-woo (KOR) 75-73-68-71, Bernd Wiesberger (AUT) 70-73-72-72

288 - Ryan Moore (USA) 74-72-72-70, Satoshi Kodaira (JPN) 71-74-71-72, Kevin Kisner (USA) 72-75-69-72, Matt Kuchar (USA) 68-75-72-73

289 - Tiger Woods (USA) 73-75-72-69, Adam Scott (AUS) 75-73-70-71, Daniel Berger (USA) 73-74-71-71, Li Haotong (CHN) 69-76-72-72

290 - Phil Mickelson (USA) 70-79-74-67, Zach Johnson (USA) 70-74-74-72

291 - Bryson DeChambeau (USA) 74-74-72-71, Rafael Cabrera Bello (ESP) 69-76-74-72, Bernhard Langer (GER) 74-74-71-72, Fred Couples (USA) 72-74-73-72, Jhonattan Vegas (VEN) 77-69-72-73, Matthew Fitzpatrick (ENG) 75-74-67-75

292 - Ian Poulter (ENG) 74-75-74-69, Brian Harman (USA) 73-74-76-69, Kiradech Aphibarnrat (THA) 79-70-72-71, Tyrrell Hatton (ENG) 74-75-73-70

294 - Martin Kaymer (GER) 74-73-74

295 - Vijay Singh (FIJ) 71-74-79-71

296 - a-Doug Ghim (USA) 72-76-74-74, Xander Schauffele (USA) 71-78-72-75

297 - Kyle Stanley (USA) 72-74-75-76

298 - Chez Reavie (USA) 76-71-75-76