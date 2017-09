Sharapova rolls into last 16 at US Open

New York - Russia's Maria Sharapova, in her first Grand Slam event since a 15-month doping ban, advanced to the fourth round of the US Open on Friday by defeating 139th-ranked US teen Sofia Kenin 7-5, 6-2.

The five-time Grand Slam champion and former world number one, now ranked 146th, will try to claim a place in the quarter-finals on Sunday against Latvian 16th seed Anastasija Sevastova.

Results from day 5 of the US Open on Friday (x denotes seeding):

Men

3rd rd

Sam Querrey (USA x17) bt Radu Albot (MDA) 4-6, 6-2, 6-4, 6-4

Mischa Zverev (GER x23) bt John Isner (USA x10) 6-4, 6-3, 7-6 (7/5)

Paolo Lorenzi (ITA) bt Thomas Fabbiano (ITA) 6-2, 6-4, 6-4

Kevin Anderson (RSA x28) bt Borna Coric (CRO) 6-4, 6-3, 6-2

Denis Shapovalov (CAN) bt Kyle Edmund (GBR) 3-6, 6-3, 6-3, 1-0 -- retired

Pablo Carreo-Busta (ESP x12) bt Nicolas Mahut (FRA) 6-3, 6-4, 6-3

Lucas Pouille (FRA x16) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 2-6, 6-3, 6-4, 6-4

Diego Schwartzman (ARG) bt Marin Cilic (CRO x5) 4-6, 7-5, 7-5, 6-4

Women

3rd rd

Carla Surez Navarro (ESP) bt Ekaterina Makarova (RUS) 6-1, 3-6, 6-3

Venus Williams (USA x9) bt Maria Sakkari (GRE) 6-3, 6-4

Petra Kvitova (CZE x13) bt Caroline Garcia (FRA x18) 6-0, 6-4

Garbie Muguruza (ESP x3) bt Magdalna Rybrikov (SVK x31) 6-1, 6-1

Julia Goerges (GER) bt Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 6-3

Sloane Stephens (USA) bt Ashleigh Barty (AUS) 6-2, 6-4

Anastasija Sevastova (LAT x16) bt Donna Vekic (CRO) 6-2, 6-3

Maria Sharapova (RUS) bt Sofia Kenin (USA) 7-5, 6-2