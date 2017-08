Anderson clears first hurdle at US Open

Cape Town - Kevin Anderson has easily won his first round match at the US Open, beating JC Aragone of the United States in straight sets.

The South African, ranked 32 in the world and seeded 28th for the tournament, easily overcame the American, winning 6-3, 6-3 and 6-1 in an hour and 46 minutes.

The 31-year old now has a 14-7 record at the event. His best ever result at Flushing Meadows came in 2015 when he reached the quarter-finals.

Results from day 1 of the US Open on Monday (x denotes seeding):



Men

1st rd

Benot Paire (FRA) bt Luks Lacko (SVK) 6-3, 6-2, 7-6 (7/5)

Hyeon Chung (KOR) bt Horacio Zeballos (ARG) 3-6, 7-6 (10/8), 6-4, 6-3

Kevin Anderson (RSA x28) bt JC Aragone (USA) 6-3, 6-3, 6-1

Steve Johnson (USA) bt Nicolas Almagro (ESP) 6-4, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)

Kyle Edmund (GBR) bt Robin Haase (NED x32) 6-3, 7-5, 6-3

Cameron Norrie (GBR) bt Dmitry Tursunov (RUS) 7-6 (9/7), 6-1 -- retired

Pablo Carreo-Busta (ESP x12) bt Evan King (USA) 6-3, 6-2, 7-6 (7/5)

Evgeny Donskoy (RUS) bt Andreas Haider-Maurer (AUT) 7-6 (7/3), 5-1 -- retired

Florian Mayer (GER) bt Rogrio Dutra Silva (BRA) 7-5, 0-6, 6-3, 6-4

Women

1st rd

Maria Sakkari (GRE) bt Kiki Bertens (NED x24) 6-3, 6-4

Arina Rodionova (AUS) bt Richel Hogenkamp (NED) 7-5, 7-5

Petra Kvitova (CZE x13) bt Jelena Jankovic (SRB) 7-5, 7-5

Alize Cornet (FRA) bt Heather Watson (GBR) 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (RUS) bt Anna Zaja (GER) 6-2, 6-3

Caroline Garcia (FRA x18) bt Tereza Martincova (CZE) 6-0, 6-1

Magdalena Rybarikova (SVK x31) bt Camila Giorgi (ITA) 6-3, 6-4

Kristyna Pliskova (CZE) bt Misa Eguchi (JPN) 6-2, 6-2

Garbie Muguruza (ESP x3) bt Varvara Lepchenko (USA) 6-0, 6-3

Sofia Kenin (USA) bt Lauren Davis (USA x32) 7-5, 7-5

Sachia Vickery (USA) bt Natalia Vikhlyantseva (RUS) 4-6, 6-4, 6-1