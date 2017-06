Bacsinszky downs Venus to reach quarters

Paris - Timea Bacsinszky qualified for her third successive French Open quarter-final with a 5-7, 6-2, 6-1 win over 2002 runner-up Venus Williams on Sunday.

The 30th seed will take on France's Kristina Mladenovic, conqueror of defending champion Garbine Muguruza, for a place in the semi-finals.

Bacsinszky's best Grand Slam performance came when she reached the last four at Roland Garros in 2015, losing to eventual champion Serena Williams.

Her victory over Venus means a first-time major champion will be crowned next Saturday.

French Open results on Sunday, the eighth day of the 2017 tournament at Roland Garros (x denotes seeding):

Men

4th rd

Pablo Carreo-Busta (ESP x20) bt Milos Raonic (CAN x5) 4-6, 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-4, 8-6

Rafael Nadal (ESP x4) bt Roberto Bautista Agut (ESP x17) 6-1, 6-2, 6-2

3rd rd

Karen Khachanov (RUS) bt John Isner (USA x21) 7-6 (7/1), 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/3)

Kei Nishikori (JPN x8) bt Hyeon Chung (KOR) 7-5, 6-4, 6-7 (4/7), 0-6, 6-4

Gael Monfils (FRA x15) bt Richard Gasquet (FRA x24) 7-6 (7/5), 5-7, 4-3 -- retired

Women

4th rd

Jelena Ostapenko (LAT) bt Samantha Stosur (AUS x23) 2-6, 6-2, 6-4

Caroline Wozniacki (DEN x11) bt Svetlana Kuznetsova (RUS x8) 6-1, 4-6, 6-2

3rd rd

Elina Svitolina (UKR x5) bt Magda Linette (POL) 6-4, 7-5

Petra Martic (CRO) bt Anastasija Sevastova (LAT x17) 6-1, 6-1

Vernica Cepede (PAR) bt Mariana Duque (COL) 3-6, 7-6 (7/2), 6-3

Karolna Plskov (CZE x2) bt Carina Witthoeft (GER) 7-5, 6-1