Chelsea to keep feasting over Xmas!

Cape Town - In-form, fairly clear-cut English Premiership leaders Chelsea will keep prospering over the busy festive season.

At least that’s the view of the Sport24 tipsters, who unanimously fancy successive home victories for the Blues over Bournemouth and Stoke, even if the away derby against Tottenham on January 4 may just provide slightly leaner pickings.

Given the volume of soccer on the immediate horizon, three full rounds are featured here.

Each round of the 2016/17 Premiership campaign, a group of our staff has a crack at predicting the results - do the exercise yourself, if you like, and see how you compare afterwards.

Compiled by Rob Houwing (Newcastle-partial; he swears the Championship is more competitive), the others are Garrin Lambley (Everton), Lloyd Burnard, Tashreeq Vardien, Maano Nekhavhambe and Lynn Butler (all Man Utd) plus Craig Taylor (Liverpool).

Three points are awarded for an entirely correct scoreline, and one for right result.

OUR FORECASTS:

WATFORD v CRYSTAL PALACE

Monday, 14:30

Rob: 1-1

Garrin: 1-1

Tashreeq: 2-1

Maano: 1-0

Craig: 1-1

Lynn: 1-2

Lloyd: 1-0

Last season: 0-1

ARSENAL v WEST BROM

Monday, 17:00

Rob: 2-0

Garrin: 2-0

Tashreeq: 1-1

Maano: 1-1

Craig: 2-1

Lynn: 3-0

Lloyd: 3-0

Last season: 2-0

BURNLEY v MIDDLESBROUGH

Monday, 17:00

Rob: 1-1

Garrin: 1-1

Tashreeq: 2-1

Maano: 3-0

Craig: 1-2

Lynn: 1-1

Lloyd: 2-0

Last season: Not applicable

CHELSEA v BOURNEMOUTH

Monday, 17:00

Rob: 3-0

Garrin: 2-0

Tashreeq: 2-0

Maano: 3-0

Craig: 1-0

Lynn: 3-1

Lloyd: 3-1

Last season: 0-1

LEICESTER v EVERTON

Monday, 17:00

Rob: 1-0

Garrin: 1-1

Tashreeq: 1-2

Maano: 0-1

Craig: 1-1

Lynn: 0-1

Lloyd: 2-1

Last season: 3-1

MANCHESTER UNITED v SUNDERLAND

Monday, 17:00

Rob: 2-0

Garrin: 2-0

Tashreeq: 3-0

Maano: 2-0

Craig: 2-0

Lynn: 2-0

Lloyd: 2-1

Last season: 3-0

SWANSEA v WEST HAM

Monday, 17:00

Rob: 1-1

Garrin: 1-1

Tashreeq: 1-1

Maano: 0-0

Craig: 0-2

Lynn: 1-0

Lloyd: 1-3

Last season: 0-0

HULL v MANCHESTER CITY

Monday, 19:15

Rob: 1-2

Garrin: 0-2

Tashreeq: 1-4

Maano: 1-1

Craig: 0-2

Lynn: 0-2

Lloyd: 0-1

Last season: Not applicable

LIVERPOOL v STOKE

Tuesday, 19:15

Rob: 1-0

Garrin: 2-0

Tashreeq: 2-0

Maano: 2-1

Craig: 2-0

Lynn: 0-3

Lloyd: 3-0

Last season: 4-1

SOUTHAMPTON v TOTTENHAM

Wednesday, 21:45

Rob: 1-1

Garrin: 1-1

Tashreeq: 1-1

Maano: 0-1

Craig: 1-2

Lynn: 0-2

Lloyd: 2-2

Last season: 0-2

HULL v EVERTON

Friday, 22:00

Rob: 1-1

Garrin: 1-2

Tashreeq: 1-2

Maano: 0-0

Craig: 0-2

Lynn: 1-3

Lloyd: 1-2

Last season: Not applicable

BURNLEY v SUNDERLAND

Saturday, 17:00

Rob: 1-1

Garrin: 1-1

Tashreeq: 1-2

Maano: 0-1

Craig: 1-1

Lynn: 1-0

Lloyd: 1-1

Last season: Not applicable

CHELSEA v STOKE

Saturday, 17:00

Rob: 1-0

Garrin: 2-0

Tashreeq: 3-1

Maano: 1-0

Craig: 2-0

Lynn: 2-1

Lloyd: 2-0

Last season: 1-1

LEICESTER v WEST HAM

Saturday, 17:00

Rob: 2-1

Garrin: 2-1

Tashreeq: 1-1

Maano: 0-0

Craig: 1-1

Lynn: 1-1

Lloyd: 2-1

Last season: 2-2

MANCHESTER UNITED v MIDDLESBROUGH

Saturday, 17:00

Rob: 1-0

Garrin: 2-0

Tashreeq: 2-0

Maano: 1-1

Craig: 2-1

Lynn: 1-0

Lloyd: 3-1

Last season: Not applicable

SOUTHAMPTON v WEST BROM

Saturday, 17:00

Rob: 1-0

Garrin: 2-1

Tashreeq: 3-3

Maano: 1-0

Craig: 1-0

Lynn: 2-0

Lloyd: 2-0

Last season: 3-0

SWANSEA v BOURNEMOUTH

Saturday, 17:00

Rob: 1-0

Garrin: 1-1

Tashreeq: 2-2

Maano: 1-2

Craig: 1-1

Lynn: 1-2

Lloyd: 2-0

Last season: 2-2

LIVERPOOL v MANCHESTER CITY

Saturday, 19:30

Rob: 2-1

Garrin: 1-1

Tashreeq: 1-1

Maano: 1-1

Craig: 2-2

Lynn: 1-1

Lloyd: 1-1

Last season: 3-0

WATFORD v TOTTENHAM

Sunday, 15:30

Rob: 0-1

Garrin: 1-2

Tashreeq: 1-3

Maano: 1-0

Craig: 1-2

Lynn: 0-2

Lloyd: 1-2

Last season: 1-2

ARSENAL v CRYSTAL PALACE

Sunday, 18:00

Rob: 2-0

Garrin: 2-0

Tashreeq: 3-0

Maano: 1-0

Craig: 3-0

Lynn: 2-1

Lloyd: 4-0

Last season: 1-1

MIDDLESBROUGH v LEICESTER

Monday (Jan 2), 14:30

Rob: 1-0

Garrin: 1-2

Tashreeq: 1-3

Maano: 0-1

Craig: 2-1

Lynn: 0-1

Lloyd: 1-0

Last season: Not applicable

EVERTON v SOUTHAMPTON

Monday (Jan 2), 17:00

Rob: 2-1

Garrin: 1-1

Tashreeq: 1-0

Maano: 1-0

Craig: 1-1

Lynn: 1-1

Lloyd: 2-1

Last season: 1-1

MANCHESTER CITY v BURNLEY

Monday (Jan 2), 17:00

Rob: 2-0

Garrin: 2-0

Tashreeq: 2-0

Maano: 3-1

Craig: 3-0

Lynn: 2-0

Lloyd: 4-0

Last season: Not applicable

SUNDERLAND v LIVERPOOL

Monday (Jan 2), 17:00

Rob: 0-1

Garrin: 1-2

Tashreeq: 1-3

Maano: 1-2

Craig: 1-2

Lynn: 1-3

Lloyd: 1-3

Last season: 0-1

WEST BROM v HULL

Monday (Jan 2), 17:00

Rob: 1-0

Garrin: 2-1

Tashreeq: 1-1

Maano: 2-2

Craig: 1-1

Lynn: 0-1

Lloyd: 2-0

Last season: Not applicable

WEST HAM v MANCHESTER UNITED

Monday (Jan 2), 19:15

Rob: 0-2

Garrin: 1-2

Tashreeq: 2-3

Maano: 0-2

Craig: 1-2

Lynn: 0-2

Lloyd: 1-2

Last season: 3-2

BOURNEMOUTH v ARSENAL

Tuesday (Jan 3), 21:45

Rob: 1-2

Garrin: 0-2

Tashreeq: 1-4

Maano: 0-1

Craig: 0-2

Lynn: 1-3

Lloyd: 1-3

Last season: 0-2

CRYSTAL PALACE v SWANSEA

Tuesday (Jan 3), 22:00

Rob: 1-1

Garrin: 2-1

Tashreeq: 2-1

Maano: 1-1

Craig: 2-2

Lynn: 2-1

Lloyd: 2-1

Last season: 0-0

STOKE v WATFORD

Tuesday (Jan 3), 22:00

Rob: 1-0

Garrin: 1-1

Tashreeq: 1-1

Maano: 0-0

Craig: 0-1

Lynn: 2-0

Lloyd: 2-0

Last season: 0-2

TOTTENHAM v CHELSEA

Wednesday (Jan 4), 22:00

Rob: 0-1

Garrin: 1-1

Tashreeq: 2-3

Maano: 0-0

Craig: 1-1

Lynn: 2-2

Lloyd: 1-0

Last season: 0-0

*LEADERBOARD:

134 - Garrin (16 points over last two rounds)

132 - Lynn (19)

131 - Tashreeq (18)

125 - Lloyd (27) & Maano (16)

120 - Rob (16) & Craig (14)